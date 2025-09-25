Скидки
Волейбол

Результаты матчей 1/4 финала мужского ЧМ-2025 по волейболу на 25 сентября

Результаты матчей 1/4 финала мужского ЧМ-2025 по волейболу на 25 сентября
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, на Филиппинах прошли последние четвертьфинальные матчи в рамках чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Мужчины. Плей-офф, четвертьфинал. Результаты 25 сентября

  • Чехия – Иран – 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21);
  • Болгария – США – 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

