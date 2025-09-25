Скидки
Главная Волейбол Новости

Определились все участники 1/2 финала ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Определились все участники полуфинальной стадии мужского ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии

На мужском чемпионате мира – 2025 по волейболу, который проходит на Филиппинах, завершилась стадия 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися полуфинальными парами.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Мужчины. Плей-офф. Полуфинальные пары:

Чехия – Болгария;
Польша – Италия.

Полуфинальные матчи на ЧМ-2025 будут сыграны 27 сентября, финал — 28 сентября.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу (м)
Календарь ЧМ-2025 по волейболу (м)
