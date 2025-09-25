Скидки
«Зенит-Казань» всухую обыграл «Кузбасс» Кемерово в матче 4-го тура Кубка Победы

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал сухую победу над клубом «Кузбасс» из Кемерова в матче 4-го тура группы А в розыгрыше Кубка Победы. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).

Кубок Победы (м) . Группа A. 4-й тур
25 сентября 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Романовский, Кононов, Щербинин, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Смирнов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских

После четырёх игр казанский «Зенит» занимает первую строчку в своей группе, в активе клуба 12 очков. Кемеровский «Кузбасс» располагается на последнем месте в таблице, на счету команды ни одного очка.

Следующим соперником клуба «Зенит-Казань» станет московское «Динамо». «Кузбасс» сыграет с «Динамо-ЛО».

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона-2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы - 2025 (м)
Турнирная таблица Кубка Победы - 2025 (м)
