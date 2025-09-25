«Зенит-Казань» всухую обыграл «Кузбасс» Кемерово в матче 4-го тура Кубка Победы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал сухую победу над клубом «Кузбасс» из Кемерова в матче 4-го тура группы А в розыгрыше Кубка Победы. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).

После четырёх игр казанский «Зенит» занимает первую строчку в своей группе, в активе клуба 12 очков. Кемеровский «Кузбасс» располагается на последнем месте в таблице, на счету команды ни одного очка.

Следующим соперником клуба «Зенит-Казань» станет московское «Динамо». «Кузбасс» сыграет с «Динамо-ЛО».

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона-2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».