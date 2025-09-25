Кубок Победы — 2025, мужчины: результаты матчей на 25 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы – 2025 по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня группового этапа турнира.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины. Результаты матчей 25 сентября

Группа «А»:

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (16:25, 19:25, 15:25);

«Зенит-Казань» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).

Группа «Б»:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 1:3 (23:25, 20:25, 25:20, 24:26);

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:0 (25:23, 25:18, 25:21).

В Кубке Победы – 2025 среди мужчин принимают участие восемь лучших команд по итогам чемпионата России сезона-2024/2025.

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников турнира предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».