Кубок Победы — 2025, мужчины: результаты матчей на 25 сентября

Кубок Победы — 2025, мужчины: результаты матчей на 25 сентября
Сегодня, 25 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы – 2025 по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня группового этапа турнира.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины. Результаты матчей 25 сентября

Группа «А»:

  • «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (16:25, 19:25, 15:25);
  • «Зенит-Казань» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).

Группа «Б»:

  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 1:3 (23:25, 20:25, 25:20, 24:26);
  • «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:0 (25:23, 25:18, 25:21).

В Кубке Победы – 2025 среди мужчин принимают участие восемь лучших команд по итогам чемпионата России сезона-2024/2025.

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников турнира предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы - 2025
Турнирная таблица Кубка Победы - 2025
