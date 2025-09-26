Кубок Победы, мужчины: расписание матчей на 26 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 сентября, продолжится розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня группового этапа турнира.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины. Расписание матчей 26 сентября (время московское):

12:00. «Белогорье» (Белгород) — «Динамо-Урал» (Уфа)

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

16:00. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — «Кузбасс» (Кемерово)

19:00. «Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань» (Казань)

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».