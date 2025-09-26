Скидки
Волейбол Новости

Кобзарь рассказал, из-за кого «Зенит» СПб дважды проиграл «Белогорью»

Комментарии

Связующий петербургского «Зенита» Игорь Кобзарь прокомментировал поражение в матче группового этапа Кубка Победы – 2025. Команда Алекно уступила «Белогорью» со счётом 1:3 (23:25, 20:25, 25:20, 24:26).

Кубок Победы (м) . Группа Б. 5-й тур
25 сентября 2025, четверг. 12:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев

«Сразу так и не ответишь, за счёт чего всё-таки дожало «Белогорье» в четвёртой партии. Всё забивал Тетюхин, у нас, наоборот, не получалось. Не можем второй матч к его игре найти ключи.

Везёт тому, кто везёт. Где-то у нас просмотр сыграл, но удачу тоже нужно заслужить. Завтра будет важный бой, с «Локомотивом» при их домашних трибунах. Будем настраиваться», – приводит слова Кобзаря пресс-служба ВФВ на официально сайте.

Напомним, для «Белогорья» эта победа стала пятой подряд в беспроигрышной серии в рамках Кубка Победы.

Новости. Волейбол
