В субботу, 27 сентября, стартует «Финал четырёх» в рамках женского Кубка Победы — 2025. В матчах стадии 1/2 финала санкт-петербургская «Ленинградка» встретится с «Заречьем-Одинцово» из Московской области, а казанское «Динамо-Ак Барс» — с московским «Динамо».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто станет обладателем Кубка Победы — 2025 среди женских команд?

В воскресенье, 28 сентября, состоится финал Кубка Победы, а также матч за третье место.

В 2025 году Кубок Победы приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящён памяти легендарного советского волейболиста, тренера и функционера Владимира Саввина.