«Белогорье» Белгород проиграло уфимскому «Динамо-Урал» в матче 6-го тура Кубка Победы

Волейбольный клуб «Белогорье» из Белгорода уступил «Динамо-Урал» Уфа в матче 6-го тура группы «Б» в розыгрыше Кубка Победы. Встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу уфимской команды (25:19, 17:25, 19:25, 25:21, 11:15).

После шести игр в активе «Белогорья» 16 очков, это обеспечивает клубу первое место в турнирной таблице своей группы. Клуб «Динамо-Урал» Уфа одержал свою первую победу в групповом этапе турнира и насчитывает три очка, располагаясь на четвёртом месте в таблице.

Белгородское «Белогорье» по итогам группового этапа выходит в плей-офф розыгрыша Кубка Победы. Уфимское «Динамо-Урал» покидает турнир из-за малого количества очков.

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона — 2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».