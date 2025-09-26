Скидки
Главная Волейбол Новости

«Белогорье» Белгород проиграло уфимскому «Динамо-Урал» в матче 6-го тура Кубка Победы

Комментарии

Волейбольный клуб «Белогорье» из Белгорода уступил «Динамо-Урал» Уфа в матче 6-го тура группы «Б» в розыгрыше Кубка Победы. Встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу уфимской команды (25:19, 17:25, 19:25, 25:21, 11:15).

Кубок Победы (м) . Группа Б. 6-й тур
26 сентября 2025, пятница. 12:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
2 : 3
Динамо-Урал
Уфа
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Кой, Чекмизов, Заволжский, Скворцов

После шести игр в активе «Белогорья» 16 очков, это обеспечивает клубу первое место в турнирной таблице своей группы. Клуб «Динамо-Урал» Уфа одержал свою первую победу в групповом этапе турнира и насчитывает три очка, располагаясь на четвёртом месте в таблице.

Белгородское «Белогорье» по итогам группового этапа выходит в плей-офф розыгрыша Кубка Победы. Уфимское «Динамо-Урал» покидает турнир из-за малого количества очков.

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона — 2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы - 2025 (м)
Турнирная таблица Кубка Победы - 2025 (м)
