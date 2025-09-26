Скидки
Волейбол

Кто выиграет мужской чемпионат мира — 2025 по волейболу?

Кто выиграет мужской чемпионат мира — 2025 по волейболу?
В субботу, 27 сентября, состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира по волейболу — 2025 среди мужских команд, который проходит на Филиппинах. Путёвку в финал разыграют сборные Чехии и Болгарии, а также Польша и Италия.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто выиграет мужской чемпионат мира — 2025 по волейболу?

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 28 сентября.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

