Главная Волейбол Новости

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче Кубка Победы — 2025

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Зенит» (Санкт-Петербург) в матче 6-го тура группового этапа Кубка Победы – 2025. Матч завершился со счётом 3:1 (25:20, 21:25, 25:22, 25:23).

Кубок Победы (м) . Группа Б. 6-й тур
26 сентября 2025, пятница. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

После шести матчей в активе у новосибирского клуба восемь очков, «Локомотив» занимает третье место в группе «Б». «Зенит» располагается на второй позиции, набрав девять очков.

«Зенит» выходит в полуфинал турнира со второго места в группе «Б». «Локомотив» покидает розыгрыш турнира.

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона — 2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования необходимо провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

