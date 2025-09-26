Скидки
«Динамо-ЛО» в трёх партиях обыграло «Кузбасс» в розыгрыше Кубка Победы – 2025

Комментарии

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) обыграло кемеровский «Кузбасс» в рамках группового этапа Кубка Победы – 2025. Матч завершился со счётом 3:0 (25:19, 31:29, 25:23).

Кубок Победы (м) . Группа A. 5-й тур
26 сентября 2025, пятница. 16:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Динамо-ЛО: Ковалев, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Литвин, Борило, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Смирнов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских

После шести матчей группового этапа турнира «Динамо-ЛО» занимает третье место в группе «А», набрав шесть очков. «Кузбасс» расположился на четвёртой позиции, клуб не набрал ни одного очка.

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона — 2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Турнирная таблица Кубка Победы - 2025 (м)
Календарь Кубка Победы - 2025 (м)
