Главная Волейбол Новости

«Зенит-Казань» в пяти партиях обыграл московское «Динамо» в Кубке Победы — 2025

Комментарии

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Динамо» (Москва) в рамках группового этапа Кубка Победы – 2025. Матч завершился со счётом 3:2 (20:25, 25:23, 23:25, 28:26, 15:10).

Кубок Победы (м) . Группа A. 5-й тур
26 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Романовский, Кононов, Щербинин, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев

После пяти матчей в активе у казанского клуба 14 очков, он занимает первое место в группе А. «Динамо» занимает вторую позицию, набрав 10 очков.

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона — 2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Турнирная таблица Кубка Победы - 2025 (м)
Календарь Кубка Победы - 2025
