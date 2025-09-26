«Зенит-Казань» в пяти партиях обыграл московское «Динамо» в Кубке Победы — 2025

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Динамо» (Москва) в рамках группового этапа Кубка Победы – 2025. Матч завершился со счётом 3:2 (20:25, 25:23, 23:25, 28:26, 15:10).

После пяти матчей в активе у казанского клуба 14 очков, он занимает первое место в группе А. «Динамо» занимает вторую позицию, набрав 10 очков.

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона — 2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».