Чехия —Болгария. Прямая трансляция
09:30 Мск
Главная Волейбол Новости

Кубок Победы — 2025, мужчины: результаты матчей на 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы – 2025 по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня группового этапа турнира.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины. Результаты матчей 26 сентября

Группа «А»:

  • «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:19, 31:29, 25:23);
  • «Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань» (Казань) — 2:3 (25:20, 23:25, 25:23, 26:28, 10:15).

Группа «Б»:

  • «Белогорье» (Белгород) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:2 (25:19, 17:25, 19:25, 25:21, 11:15);
  • «Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:20, 21:25, 25:22, 25:23).

В Кубке Победы – 2025 среди мужчин принимают участие восемь лучших команд по итогам чемпионата России сезона-2024/2025.

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников турнира предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Турнирная таблица Кубка Победы - 2025 (м)
Расписание Кубка Победы - 2025 (м)
