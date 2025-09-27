Кубок Победы, мужчины: расписание матчей на 27 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 27 сентября, продолжится розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня в группе «А».

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины. Расписание матчей 27 сентября (время московское):

15:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва);

18:00. «Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Ранее завершились матчи группового этапа турнира в квартете «Б». По результатам матчей в полуфинал турнира вышли «Белогорье» (Белгород) и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Групповой этап мужского Кубка Победы завершится сегодня, 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы проведут по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».