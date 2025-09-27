Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Италия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сборная Болгарии вышла в финал мужского ЧМ-2025 по волейболу

Сборная Болгарии вышла в финал мужского ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии

Волейболисты сборной Болгарии вышли в финал чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах, обыграв в полуфинале турнира сборную Чехии. Матч завершился со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 09:30 МСК
Чехия
Окончен
1 : 3
Болгария
Чехия: Вашина - 17, Галабов - 13, Индра - 10, Климеш - 9, Шотола - 6, Зайичек - 4, Бартунек - 1, Драгоневский, Моник, Лицек, Срб, Коваржик, Полак, Бенда
Болгария: Николов - 31, Грозданов - 12, Аспарухов - 10, Николов - 9, Атанасов - 8, Петков - 5, Петков - 1, Начев, Татаров, Желев, Антов, Палев, Добрев, Колев

В четвертьфинале турнира Болгария обыграла США (3:2), а Чехия была сильнее сборной Ирана (3:1). Второй финалист чемпионата мира определится в матче между сборными Италии и Польши, который запланирован на сегодня, 27 сентября.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу (м)
Материалы по теме
Кто выиграет чемпионат мира по волейболу? Осталось всего четыре претендента на золото
Кто выиграет чемпионат мира по волейболу? Осталось всего четыре претендента на золото
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android