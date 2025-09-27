Сборная Болгарии вышла в финал мужского ЧМ-2025 по волейболу

Волейболисты сборной Болгарии вышли в финал чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах, обыграв в полуфинале турнира сборную Чехии. Матч завершился со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

В четвертьфинале турнира Болгария обыграла США (3:2), а Чехия была сильнее сборной Ирана (3:1). Второй финалист чемпионата мира определится в матче между сборными Италии и Польши, который запланирован на сегодня, 27 сентября.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.