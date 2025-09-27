Скидки
Польша — Италия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Волейбол Новости

Волейболисты сборной Болгарии вышли в финал ЧМ впервые с 1970 года

Комментарии

Мужская сборная Болгарии по волейболу вышла в финал чемпионата мира впервые с 1970 года. Ранее болгарские волейболисты обыграли сборную Чехии в полуфинальном матче чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах, матч закончился со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 09:30 МСК
Чехия
Окончен
1 : 3
Болгария
Чехия: Вашина - 17, Галабов - 13, Индра - 10, Климеш - 9, Шотола - 6, Зайичек - 4, Бартунек - 1, Драгоневский, Моник, Лицек, Срб, Коваржик, Полак, Бенда
Болгария: Николов - 31, Грозданов - 12, Аспарухов - 10, Николов - 9, Атанасов - 8, Петков - 5, Петков - 1, Начев, Татаров, Желев, Антов, Палев, Добрев, Колев

В последний раз сборная Болгарии принимала участие в решающем матче чемпионата мира в 1970 году, где сразилась с командой ГДР. Золотые медали в том матче завоевали волейболисты ГДР, одержав победу со счётом 3:2.

В финале чемпионата мира – 2025 сборная Болгарии сыграет с победителем встречи между сборными Италии и Польши.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

