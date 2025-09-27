Скидки
Польша — Италия. Прямая трансляция
Волейбол

«Я смогу многому научиться». Киси Насименто объяснила, почему приехала играть в Россию

«Я смогу многому научиться». Киси Насименто объяснила, почему приехала играть в Россию
Бразильская волейболистка Киси Насименто рассказала, почему приняла решение играть в России. В нынешнем сезоне она перешла в калининградский «Локомотив».

– Киси, это твой первый зарубежный клуб и ты выбрала Россию. Почему?
– Я выбрала этот клуб, потому что посмотрела несколько матчей и мне понравилась энергетика и то, насколько сильна любовь команды к волейболу.

– А про российский чемпионат? Может быть, следила за матчами?
– Я посмотрела несколько игр. Мне кажется, здесь много энергии, энтузиазма и злости в хорошем смысле этого слова. Это очень сильный чемпионат.

– Какой фактор стал определяющим при выборе команды?
– Я верю, что смогу многому здесь научиться, это несколько другой тип волейбола. И мне очень нравится эта перспектива! — сказала Насименто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

