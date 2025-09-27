Бразильская волейболистка «Локомотива» Киси Насименто: не боюсь сравнений с Каракурт

Бразильская волейболистка Киси Насименто, выступающая за калининградский «Локомотив», заявила, что не переживает по поводу возможных сравнений с турчанкой Эбрар Каракурт.

– Не боишься, что тебя будут сравнивать с Эбрар Каракурт, которая высоко подняла планку результативности? Турецкая волейболистка два года подряд становилась лучшим бомбардиром российской лиги.

– Не боюсь. Здорово, что она хорошо выступала и помогла команде победить. Но теперь мы начали новую главу, и я надеюсь помочь команде подняться на высшую ступень пьедестала. Я не очень верю в подобные сравнения. Все игроки особенные благодаря своим уникальным качествам, — сказала Насименто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.