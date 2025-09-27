«Верю в это на все 100%». Киси Насименто — о шансах «Локомотива» на чемпионство

Бразильская волейболистка Киси Насименто, выступающая за калининградский «Локомотив», заявила о цели завоевать чемпионский титул Суперлиги-2025/2026.

– Какую цель ставишь перед собой и своей новой командой на сезон?

– Моя цель сейчас – сосредоточиться на своём росте и на развитии как части команды, потому что каждая тренировка и игра – это возможность для роста и развития. И обязательно хочу завоевать следующий титул!

– «Локомотив» способен повторить чемпионский успех?

– Я верю в это на все 100%. Это команда с богатой историей побед, — сказала Насименто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.