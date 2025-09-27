Скидки
Киси Насименто назвала свою команду мечты. Российских волейболисток в ней не оказалось

Киси Насименто назвала свою команду мечты. Российских волейболисток в ней не оказалось
Бразильская волейболистка Киси Насименто, выступающая за калининградский «Локомотив», назвала спортсменок, которые вошли бы в её волейбольную команду мечты.

– Назови свою команду мечты. Там же есть Габи?
– Конечно (смеётся). В доигровке: Габриэла Гимараес (Габи) и Наталия Перейра. В центре: Жулия Кудиесс и Ана Каролина Да Силва (Кэрол), либеро – Ньеме Коста. В диагонали – я (улыбается), а связка – Дженна Грей, — сказала Насименто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

25-летняя Киси Насименто — серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира в составе сборной Бразилии. За «Локомотив» она выступает с 2025 года.

