Главная Волейбол Новости

«Горжусь нашей командой». Киси Насименто — о выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2025

Комментарии

Бразильская волейболистка Киси Насименто, выступающая за калининградский «Локомотив», оценила выступление сборной Бразилии на чемпионате мира — 2025. Бразильянки завоевали бронзовые награды.

– Выступление сборной Бразилии на чемпионате мира – 2025 в Таиланде можно считать успешным?
– Да. Конечно, мне хотелось бы сыграть в финале. Но я уверена, что мы отработали на все 100%.

– Могла ли сборная Бразилии выступить лучше?
– Всегда есть куда расти. Я горжусь нашей командой за постоянное стремление к совершенствованию как на площадке, так и за её пределами.

– Матч с итальянской сборной называли досрочным финалом чемпионата мира. Что, на твой взгляд, пошло не так в этой игре? Вы вели по ходу встречи 2:1 по партиям, но так и не смогли добиться победы.
– У Италии отличная команда. Думаю, они просто лучше воспользовались своим шансом. Но и мы выступили очень хорошо, выкладывались на полную. Исход того матча решился в каких-то деталях, в эпизодах, — сказала Насименто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Волейбол
