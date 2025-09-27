Мужская сборная Италии вышла в финал чемпионата мира — 2025, уверенно обыграв Польшу

Волейболисты сборной Италии вышли в финал чемпионата мира – 2025 по волейболу, который проходит на Филиппинах, обыграв в полуфинальном матче турнира сборную Польши со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

В финале чемпионата мира сборная Италии сыграет с волейболистами Болгарии, которые победили Чехию со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22). Сборные Польши и Чехии поспорят за бронзовые награды соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.