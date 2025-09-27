Скидки
Италия – Польша, результат матча 27 сентября 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Мужская сборная Италии вышла в финал чемпионата мира — 2025, уверенно обыграв Польшу
Волейболисты сборной Италии вышли в финал чемпионата мира – 2025 по волейболу, который проходит на Филиппинах, обыграв в полуфинальном матче турнира сборную Польши со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 13:30 МСК
Польша
Окончен
0 : 3
Италия
Польша: Леон - 14, Сасак - 9, Семенюк - 7, Кохановски - 6, Хубер - 6, Коменда - 1, Попивчак, Курек, Шальпук, Гранечны, Форналь, Якубишак, Новак, Фирлей
Италия: Романо - 15, Микьелетто - 12, Руссо - 6, Боттоло - 4, Джаннелли - 3, Гарджуло - 3, Порро - 3, Сани - 2, Андзани - 2, Балазо, Сбертоли, Рыхлицки, Галасси, Паче

В финале чемпионата мира сборная Италии сыграет с волейболистами Болгарии, которые победили Чехию со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22). Сборные Польши и Чехии поспорят за бронзовые награды соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Турнирная таблица ЧМ-2025
Календарь ЧМ-2025
