Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская сборная Польши впервые с 2010 года не сыграет в финале ЧМ по волейболу

Мужская сборная Польши впервые с 2010 года не сыграет в финале ЧМ по волейболу
Комментарии

Мужская сборная Польши впервые за 15 лет не смогла выйти в финал чемпионата мира по волейболу. Ранее поляки играли в матчах за титул в 2014, 2018 и 2022 годах. В 2014-м и 2018-м Польша становилась чемпионом мира.

ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 13:30 МСК
Польша
Окончен
0 : 3
Италия
Польша: Леон - 14, Сасак - 9, Семенюк - 7, Кохановски - 6, Хубер - 6, Коменда - 1, Попивчак, Курек, Шальпук, Гранечны, Форналь, Якубишак, Новак, Фирлей
Италия: Романо - 15, Микьелетто - 12, Руссо - 6, Боттоло - 4, Джаннелли - 3, Гарджуло - 3, Порро - 3, Сани - 2, Андзани - 2, Балазо, Сбертоли, Рыхлицки, Галасси, Паче

Сегодня, 27 сентября, поляки не смогли выйти в финал чемпионата мира – 2025 по волейболу, который проходит на Филиппинах. В полуфинальном матче они проиграли сборной Италии — 0:3 (21:25, 22:25, 23:25).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале турнира 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Материалы по теме
История волейбола творится на наших глазах: Болгария сыграет за золото впервые за 55 лет!
История волейбола творится на наших глазах: Болгария сыграет за золото впервые за 55 лет!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android