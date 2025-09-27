Мужская сборная Польши впервые с 2010 года не сыграет в финале ЧМ по волейболу
Поделиться
Мужская сборная Польши впервые за 15 лет не смогла выйти в финал чемпионата мира по волейболу. Ранее поляки играли в матчах за титул в 2014, 2018 и 2022 годах. В 2014-м и 2018-м Польша становилась чемпионом мира.
ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 13:30 МСК
Польша
Окончен
0 : 3
Италия
Польша: Леон - 14, Сасак - 9, Семенюк - 7, Кохановски - 6, Хубер - 6, Коменда - 1, Попивчак, Курек, Шальпук, Гранечны, Форналь, Якубишак, Новак, Фирлей
Италия: Романо - 15, Микьелетто - 12, Руссо - 6, Боттоло - 4, Джаннелли - 3, Гарджуло - 3, Порро - 3, Сани - 2, Андзани - 2, Балазо, Сбертоли, Рыхлицки, Галасси, Паче
Сегодня, 27 сентября, поляки не смогли выйти в финал чемпионата мира – 2025 по волейболу, который проходит на Филиппинах. В полуфинальном матче они проиграли сборной Италии — 0:3 (21:25, 22:25, 23:25).
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале турнира 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
17:58
-
17:44
-
17:26
-
17:23
-
17:18
-
15:30
-
15:07
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
14:05
-
11:49
-
11:31
-
09:46
-
09:37
-
09:30
- 26 сентября 2025
-
22:22
-
21:33
-
17:39
-
17:19
-
15:21
-
14:42
-
13:33
-
12:13
-
09:21
- 25 сентября 2025
-
22:51
-
20:45
-
17:53
-
17:41
-
17:32
-
17:26
-
16:45
-
14:20
-
12:25
-
09:26