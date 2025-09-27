Мужская сборная Польши впервые с 2010 года не сыграет в финале ЧМ по волейболу

Мужская сборная Польши впервые за 15 лет не смогла выйти в финал чемпионата мира по волейболу. Ранее поляки играли в матчах за титул в 2014, 2018 и 2022 годах. В 2014-м и 2018-м Польша становилась чемпионом мира.

Сегодня, 27 сентября, поляки не смогли выйти в финал чемпионата мира – 2025 по волейболу, который проходит на Филиппинах. В полуфинальном матче они проиграли сборной Италии — 0:3 (21:25, 22:25, 23:25).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале турнира 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.