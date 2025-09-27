Результаты матчей 1/2 финала мужского ЧМ-2025 по волейболу на 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, на Филиппинах прошли матчи стадии 1/2 финала в рамках чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Мужчины. 1/2 финала. Результаты на 27 сентября:

Чехия – Болгария – 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 22:25);

Польша – Италия – 0:3 (21:25, 22:25, 23:25).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.