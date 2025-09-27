Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Определились финалисты мужского ЧМ-2025 по волейболу

Определились финалисты мужского ЧМ-2025 по волейболу
Мужская сборная Италии по волейболу
Комментарии

На мужском чемпионате мира – 2025 по волейболу состоялись матчи 1/2 финала. Стали известны оба финалиста соревнований на Филиппинах. Матч за звание сильнейшей команды мира состоится завтра, 28 сентября.

Отметим, для болгарских волейболистов грядущий финал станет первым с 1970 года.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Мужчины. Финал (время начала — московское):

13:30. Болгария – Италия.

ЧМ-2025 (м) . Финал
28 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
WSF1
Не начался
WSF2
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале турнира 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу (м)
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу (м)
Материалы по теме
История волейбола творится на наших глазах: Болгария сыграет за золото впервые за 55 лет!
История волейбола творится на наших глазах: Болгария сыграет за золото впервые за 55 лет!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android