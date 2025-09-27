Определились финалисты мужского ЧМ-2025 по волейболу

На мужском чемпионате мира – 2025 по волейболу состоялись матчи 1/2 финала. Стали известны оба финалиста соревнований на Филиппинах. Матч за звание сильнейшей команды мира состоится завтра, 28 сентября.

Отметим, для болгарских волейболистов грядущий финал станет первым с 1970 года.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Мужчины. Финал (время начала — московское):

13:30. Болгария – Италия.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале турнира 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.