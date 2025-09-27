Скидки
«Ленинградка» обыграла «Заречье-Одинцово» в полуфинале Кубка Победы

Сегодня, 27 сентября, состоялся матч «Финала четырёх» Кубка Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. «Ленинградка» из Санкт-Петербурга обыграла «Заречье-Одинцово». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:15).

Кубок Победы (ж) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Климова, Светник, Озерова, Перова
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Стальная, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева

Волейбол. Кубок Победы. 1/2 финала. Женщины.

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Одинцово) — 3:0 (25:20, 25:17, 25:15)

Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» прошли в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждый из участников Кубка Победы провёл по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получили путёвку в «Финал четырёх».

