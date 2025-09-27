Скидки
Волейбол

Волейболисты «Динамо» в пяти сетах одолели «Кузбасс» в матче Кубка Победы

Волейболисты «Динамо» в пяти сетах одолели «Кузбасс» в матче Кубка Победы
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, продолжается розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. Волейболисты московского «Динамо» в пяти сетах обыграли «Кузбасс» из Кемерово. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 25:21, 21:25, 17:25, 19:17).

Кубок Победы (м) . Группа A. 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Смирнов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Ранее завершились матчи группового этапа турнира в квартете «Б». По результатам встреч в полуфинал турнира вышли «Белогорье» (Белгород) и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Групповой этап мужского Кубка Победы завершится сегодня, 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждый из участников Кубка Победы проводит по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

