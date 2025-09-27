Волейболисты «Динамо» в пяти сетах одолели «Кузбасс» в матче Кубка Победы

Сегодня, 27 сентября, продолжается розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. Волейболисты московского «Динамо» в пяти сетах обыграли «Кузбасс» из Кемерово. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 25:21, 21:25, 17:25, 19:17).

Ранее завершились матчи группового этапа турнира в квартете «Б». По результатам встреч в полуфинал турнира вышли «Белогорье» (Белгород) и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Групповой этап мужского Кубка Победы завершится сегодня, 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждый из участников Кубка Победы проводит по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».