Волейболисты «Динамо» в пяти сетах одолели «Кузбасс» в матче Кубка Победы
Поделиться
Сегодня, 27 сентября, продолжается розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. Волейболисты московского «Динамо» в пяти сетах обыграли «Кузбасс» из Кемерово. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 25:21, 21:25, 17:25, 19:17).
Кубок Победы (м) . Группа A. 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Смирнов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Ранее завершились матчи группового этапа турнира в квартете «Б». По результатам встреч в полуфинал турнира вышли «Белогорье» (Белгород) и «Зенит» (Санкт-Петербург).
Групповой этап мужского Кубка Победы завершится сегодня, 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждый из участников Кубка Победы проводит по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
17:58
-
17:44
-
17:26
-
17:23
-
17:18
-
15:30
-
15:07
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
14:05
-
11:49
-
11:31
-
09:46
-
09:37
-
09:30
- 26 сентября 2025
-
22:22
-
21:33
-
17:39
-
17:19
-
15:21
-
14:42
-
13:33
-
12:13
-
09:21
- 25 сентября 2025
-
22:51
-
20:45
-
17:53
-
17:41
-
17:32
-
17:26
-
16:45
-
14:20
-
12:25
-
09:26