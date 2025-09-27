Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сборная Болгарии стала шестой командой, которая в XXI веке вышла в финал ЧМ по волейболу

Сборная Болгарии стала шестой командой, которая в XXI веке вышла в финал ЧМ по волейболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Болгарии стала всего лишь шестой командой, которая в XXI веке вышла в финал волейбольного чемпионата мира. Сегодня, 27 сентября, волейболисты из Болгарии вышли в финал чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах, обыграв в полуфинале турнира сборную Чехии. Матч завершился со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 09:30 МСК
Чехия
Окончен
1 : 3
Болгария
Чехия: Вашина - 17, Галабов - 13, Индра - 10, Климеш - 9, Шотола - 6, Зайичек - 4, Бартунек - 1, Драгоневский, Моник, Лицек, Срб, Коваржик, Полак, Бенда
Болгария: Николов - 31, Грозданов - 12, Аспарухов - 10, Николов - 9, Атанасов - 8, Петков - 5, Петков - 1, Начев, Татаров, Желев, Антов, Палев, Добрев, Колев

Лидером по количеству выходов в финал ЧМ в XXI веке является сборная Бразилии, которая выступала в матчах за титул пять раз. Четыре раза выходили в финал поляки, по разу сборные России, Италии и Кубы.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Материалы по теме
История волейбола творится на наших глазах: Болгария сыграет за золото впервые за 55 лет!
История волейбола творится на наших глазах: Болгария сыграет за золото впервые за 55 лет!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android