Сборная Болгарии стала шестой командой, которая в XXI веке вышла в финал ЧМ по волейболу

Сборная Болгарии стала всего лишь шестой командой, которая в XXI веке вышла в финал волейбольного чемпионата мира. Сегодня, 27 сентября, волейболисты из Болгарии вышли в финал чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах, обыграв в полуфинале турнира сборную Чехии. Матч завершился со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

Лидером по количеству выходов в финал ЧМ в XXI веке является сборная Бразилии, которая выступала в матчах за титул пять раз. Четыре раза выходили в финал поляки, по разу сборные России, Италии и Кубы.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.