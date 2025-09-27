Скидки
Главная Волейбол Новости

«Зенит-Казань» уверенно обыграл «Динамо-ЛО» в Кубке Победы — 2025

«Зенит-Казань» уверенно обыграл «Динамо-ЛО» в Кубке Победы — 2025
Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в рамках группового этапа Кубка Победы – 2025. Матч завершился со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 25:20).

Кубок Победы (м) . Группа A. 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Романовский, Кононов, Щербинин, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев
Динамо-ЛО: Ковалев, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Литвин, Борило, Авдоченко, Керминен, Мурашко

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона — 2024/2025. Групповой этап турнира завершился сегодня, 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстояло провести по шесть встреч.

По итогам группового этапа в «Финал четырёх» соревнований вышли «Зенит-Казань», «Динамо Москва», «Белогорье» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Полуфинальные матчи пройдут 10 октября.

Календарь Кубка Победы — 2025
Сетка Кубка Победы — 2025
