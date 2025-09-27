Кубок Победы, мужчины: результаты матчей на 27 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 27 сентября, продолжится розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня в группе «А».

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины. Результаты матчей 27 сентября:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (23:25, 21:25, 25:21, 25:17, 17:19);

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:23, 25:21, 25:20).

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона — 2024/2025. Групповой этап турнира завершился сегодня, 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстояло провести по шесть встреч.

По итогам группового этапа в «Финал четырёх» соревнований вышли «Зенит-Казань», «Динамо» Москва, «Белогорье» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Полуфинальные матчи пройдут 10 октября.