Главная Волейбол Новости

«Динамо-Ак Барс» разгромило московское «Динамо» в полуфинале Кубка Победы

«Динамо-Ак Барс» разгромило московское «Динамо» в полуфинале Кубка Победы
Сегодня, 27 сентября, состоялся полуфинальный матч «Финала четырёх» Кубка Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. «Динамо-Ак Барс» из Казани уверенно обыграло «Динамо» из Москвы. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:11, 25:23, 25:15).

Кубок Победы (ж) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Динамо-Ак Барс: Карполь, Мухаметшина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Волейбол. Кубок Победы. 1/2 финала. Женщины.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:11, 25:23, 25:15).

Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» прошли в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждый из участников Кубка Победы сыграл по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получили путёвку в «Финал четырёх».

