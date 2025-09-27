«Динамо-Ак Барс» разгромило московское «Динамо» в полуфинале Кубка Победы
Поделиться
Сегодня, 27 сентября, состоялся полуфинальный матч «Финала четырёх» Кубка Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. «Динамо-Ак Барс» из Казани уверенно обыграло «Динамо» из Москвы. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:11, 25:23, 25:15).
Кубок Победы (ж) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Динамо-Ак Барс: Карполь, Мухаметшина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Волейбол. Кубок Победы. 1/2 финала. Женщины.
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:11, 25:23, 25:15).
Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» прошли в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждый из участников Кубка Победы сыграл по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получили путёвку в «Финал четырёх».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
20:55
-
20:46
-
19:59
-
19:54
-
17:58
-
17:44
-
17:26
-
17:23
-
17:18
-
15:30
-
15:07
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
14:05
-
11:49
-
11:31
-
09:46
-
09:37
-
09:30
- 26 сентября 2025
-
22:22
-
21:33
-
17:39
-
17:19
-
15:21
-
14:42
-
13:33
-
12:13
-
09:21
- 25 сентября 2025
-
22:51
-
20:45
-
17:53
-
17:41
-
17:32
-
17:26