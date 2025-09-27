«Динамо-Ак Барс» разгромило московское «Динамо» в полуфинале Кубка Победы

Сегодня, 27 сентября, состоялся полуфинальный матч «Финала четырёх» Кубка Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. «Динамо-Ак Барс» из Казани уверенно обыграло «Динамо» из Москвы. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:11, 25:23, 25:15).

Волейбол. Кубок Победы. 1/2 финала. Женщины.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:11, 25:23, 25:15).

Первый круг Кубка Победы команды группы «Б» провели в Казани, игры группы «А» прошли в Калининграде. Всего на предварительной стадии каждый из участников Кубка Победы сыграл по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получили путёвку в «Финал четырёх».