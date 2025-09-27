Определились финалисты Кубка Победы — 2025 среди женских команд

Сегодня, 27 сентября, продолжился Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Команды провели полуфинальные матчи турнира. Определились финалисты, которые разыграют титул. В решающем матче соревнований встретятся «Ленинградка» (Санкт-Петербург) и «Динамо-Ак Барс» (Казань).

В полуфинале «Ленинградка» уверенно обыграла «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:20, 25:17, 25:15), а «Динамо-Ак Барс» разгромило «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:11, 25:23, 25:15).

На групповом этапе турнира победу в квартете «А» одержали волейболистки «Ленинградки», которые набрали 14 очков, на второй позиции расположилось «Динамо» (Москва) с 12 очками. В группе «Б» первенствовали волейболистки «Динамо-Ак Барс» с 11 очками в активе. С таким же количеством очков завершили групповой этап «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК», однако по дополнительным показателям в полуфинал вышли волейболистки казанского и подмосковного клубов.