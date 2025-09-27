Скидки
ЧМ-2025. Матч за 3-е место
Волейбол

Федоровцева в составе «Фенербахче» стала чемпионкой турнира Sardegna Volleyball Challenge

Федоровцева в составе «Фенербахче» стала чемпионкой турнира Sardegna Volleyball Challenge
Комментарии

Волейбольный клуб «Фенербахче», за который выступает российская волейболистка Арина Федоровцева, стал чемпионом международного турнира Sardegna Volleyball Challenge. В финале турецкая команда обыграла итальянский «Бусто Арсицио». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:18, 26:24).

Самым ценным игроком матча за титул стала Федоровцева. Она набрала 20 очков по итогам встречи с «Бусто Арсицио». Также россиянка попала в символическую сборную турнира.

Sardegna Volleyball Challenge, Итоговое положение:

1. «Фенербахче» (Турция);

2. «Бусто Арсицио» (Италия);

3. «Вакыфбанк» (Турция);

4. «Паниониос» (Греция).

