Федоровцева в составе «Фенербахче» стала чемпионкой турнира Sardegna Volleyball Challenge

Волейбольный клуб «Фенербахче», за который выступает российская волейболистка Арина Федоровцева, стал чемпионом международного турнира Sardegna Volleyball Challenge. В финале турецкая команда обыграла итальянский «Бусто Арсицио». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:18, 26:24).
Самым ценным игроком матча за титул стала Федоровцева. Она набрала 20 очков по итогам встречи с «Бусто Арсицио». Также россиянка попала в символическую сборную турнира.
Sardegna Volleyball Challenge, Итоговое положение:
1. «Фенербахче» (Турция);
2. «Бусто Арсицио» (Италия);
3. «Вакыфбанк» (Турция);
4. «Паниониос» (Греция).