Болгария — Италия: прямая трансляция финала ЧМ по волейболу среди мужчин начнётся в 13:30
28 сентября в 13:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция финального матча волейбольного чемпионата мира среди мужчин между сборными Болгарии и Италии. Для болгарских волейболистов грядущий финал станет первым с 1970 года.
ЧМ-2025 (м) . Финал
28 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Болгария
Не начался
Италия
Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Мужчины. Финал (время начала — московское):
13:30. Болгария – Италия.
Напомним, чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела национальную команду Польши в четырёх сетах.
