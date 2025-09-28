Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-2025. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Игрок сборной Болгарии — о финале ЧМ: попробуем раскрасить медаль в золотой цвет

Игрок сборной Болгарии — о финале ЧМ: попробуем раскрасить медаль в золотой цвет
Комментарии

Волейболист сборной Болгарии Александр Николов прокомментировал выход в финал чемпионата мира — 2025 среди мужских команд, который проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах.

ЧМ-2025 (м) . Финал
28 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Болгария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Невероятно! У меня нет слов… Мы призёры этого чемпионата мира, и я не могу в это поверить! Завтра мы просто попробуем раскрасить медаль в золотой цвет. Но у нас уже гарантирована медаль, так что мы счастливы. Я в долгу перед ребятами после неудачного старта в матче с США. Они вытащили меня в той игре, и нам удалось одержать отличную победу в четвертьфинале», — приводит слова Николова FIVB.

Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела национальную команду Польши в четырёх сетах.

Материалы по теме
История волейбола творится на наших глазах: Болгария сыграет за золото впервые за 55 лет!
История волейбола творится на наших глазах: Болгария сыграет за золото впервые за 55 лет!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android