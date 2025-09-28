Игрок сборной Болгарии — о финале ЧМ: попробуем раскрасить медаль в золотой цвет

Волейболист сборной Болгарии Александр Николов прокомментировал выход в финал чемпионата мира — 2025 среди мужских команд, который проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах.

«Невероятно! У меня нет слов… Мы призёры этого чемпионата мира, и я не могу в это поверить! Завтра мы просто попробуем раскрасить медаль в золотой цвет. Но у нас уже гарантирована медаль, так что мы счастливы. Я в долгу перед ребятами после неудачного старта в матче с США. Они вытащили меня в той игре, и нам удалось одержать отличную победу в четвертьфинале», — приводит слова Николова FIVB.

Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела национальную команду Польши в четырёх сетах.