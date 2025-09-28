Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-2025. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубок Победы, женщины: расписание матчей на 28 сентября

Кубок Победы, женщины: расписание матчей на 28 сентября
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, состоятся итоговые матчи Кубка Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Команды проведут финальную игру, а также матч за третье место.

Кубок Победы по волейболу. Финал, матч за 3-е место. Женщины. Расписание матчей 28 сентября (время московское):

За 3-е место:
16:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо» (Москва);

Финал:
19:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

В полуфинале «Ленинградка» уверенно обыграла «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:20, 25:17, 25:15), а «Динамо-Ак Барс» разгромило «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:11, 25:23, 25:15).

Материалы по теме
В российском волейболе разыгрывается первый трофей сезона. Кто заберёт Кубок Победы?
В российском волейболе разыгрывается первый трофей сезона. Кто заберёт Кубок Победы?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android