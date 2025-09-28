Кубок Победы, женщины: расписание матчей на 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, состоятся итоговые матчи Кубка Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Команды проведут финальную игру, а также матч за третье место.

Кубок Победы по волейболу. Финал, матч за 3-е место. Женщины. Расписание матчей 28 сентября (время московское):

За 3-е место:

16:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо» (Москва);

Финал:

19:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

В полуфинале «Ленинградка» уверенно обыграла «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:20, 25:17, 25:15), а «Динамо-Ак Барс» разгромило «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:11, 25:23, 25:15).