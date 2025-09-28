Сборная Польши обыграла Чехию в матче за бронзу ЧМ-2025 по волейболу

Мужская сборная Польши по волейболу стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2025, который проходит на Филиппинах. Во встрече за третье место поляки обыграли сборную Чехии. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21).

Отметим, что сборная Польши впервые за 15 лет не сыграла в финале чемпионата мира по волейболу. Ранее поляки играли в матчах за титул в 2014, 2018 и 2022 годах. В 2014-м и 2018-м Польша становилась чемпионом мира.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале турнира 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.