ЧМ-2025. Финал
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Главная Волейбол Новости

Польша – Чехия, результат матча 28 сентября 2025, счет 3:1, матч за 3-е место ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Сборная Польши обыграла Чехию в матче за бронзу ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии

Мужская сборная Польши по волейболу стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2025, который проходит на Филиппинах. Во встрече за третье место поляки обыграли сборную Чехии. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21).

ЧМ-2025 (м) . За 3-е место
28 сентября 2025, воскресенье. 09:30 МСК
Чехия
Окончен
1 : 3
Польша
Чехия: Вашина - 18, Индра - 11, Климеш - 9, Лицек - 7, Шотола - 4, Галабов - 3, Зайичек - 3, Бартунек - 1, Срб - 1, Драгоневский, Моник, Коваржик, Полак, Бенда
Польша: Леон - 25, Сасак - 11, Якубишак - 9, Семенюк - 6, Кохановски - 5, Хубер - 3, Форналь - 2, Коменда - 1, Попивчак, Курек, Шальпук, Гранечны, Новак, Фирлей

Отметим, что сборная Польши впервые за 15 лет не сыграла в финале чемпионата мира по волейболу. Ранее поляки играли в матчах за титул в 2014, 2018 и 2022 годах. В 2014-м и 2018-м Польша становилась чемпионом мира.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале турнира 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

