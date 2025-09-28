Сборная Италии обыграла Болгарию в финале чемпионата мира по волейболу — 2025

Скидки
Главная Волейбол Новости

Болгария – Италия, результат матча 28 сентября 2025, счет 1:3, финал ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Мужская сборная Италии по волейболу стала победителем чемпионата мира — 2025, который проходил на Филиппинах. В финальном матче итальянцы обыграли сборную Болгарии. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

ЧМ-2025 (м) . Финал
28 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Болгария
Окончен
1 : 3
Италия
Болгария: Николов, Петков, Атанасов, Начев, Аспарухов, Грозданов, Татаров, Желев, Антов, Палев, Добрев, Колев, Николов, Петков
Италия: Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Боттоло, Галасси, Романо, Андзани, Руссо, Гарджуло, Паче, Порро

Итальянцы выиграли все ключевые показатели матча. Особенно заметно преимущество на блоке — 10:4 и на подаче — 13:4. Диагональный победителей Юрий Романо сделал выдающийся перформанс в финале: 22 очка, из которых 17/23 в атаке (70%).

Сборная Италии стала чемпионом мира второй раз подряд. В финале 2022 года итальянская сборная одолела национальную команду Польши в четырёх сетах.

Ранее мужская сборная Польши по волейболу стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2025. Во встрече за третье место поляки обыграли сборную Чехии. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). Напомним, сборная России не принимала участия в турнире.

