Сборная Италии обыграла Болгарию в финале чемпионата мира по волейболу — 2025

Мужская сборная Италии по волейболу стала победителем чемпионата мира — 2025, который проходил на Филиппинах. В финальном матче итальянцы обыграли сборную Болгарии. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

Итальянцы выиграли все ключевые показатели матча. Особенно заметно преимущество на блоке — 10:4 и на подаче — 13:4. Диагональный победителей Юрий Романо сделал выдающийся перформанс в финале: 22 очка, из которых 17/23 в атаке (70%).

Сборная Италии стала чемпионом мира второй раз подряд. В финале 2022 года итальянская сборная одолела национальную команду Польши в четырёх сетах.

Ранее мужская сборная Польши по волейболу стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2025. Во встрече за третье место поляки обыграли сборную Чехии. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). Напомним, сборная России не принимала участия в турнире.