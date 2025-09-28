Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистки «Заречье-Одинцово» завоевали бронзу Кубка Победы — 2025

Волейболистки «Заречье-Одинцово» завоевали бронзу Кубка Победы — 2025
ЖВК «Заречье-Одинцово»
Аудио-версия:
Комментарии

Подмосковные волейболистки «Заречье-Одинцово» стали обладательницами бронзовых наград Кубка Победы — 2025. В малом финале они обыграли столичное «Динамо» со счётом 3:1. Встреча проходила на домашней арене «Заречья».

Волейбол. Кубок Победы — 2025, женщины. Матч за 3-е место:

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:19, 25:19, 19:25, 25:17).

Кубок Победы (ж) . За 3-е место
28 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

На групповом этапе турнира победу в квартете «А» одержали волейболистки «Ленинградки», которые набрали 14 очков, на второй позиции расположилось «Динамо» (Москва) с 12 очками. В группе «Б» первенствовали волейболистки «Динамо-Ак Барс» с 11 очками в активе. С таким же количеством очков завершили групповой этап «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК», однако по дополнительным показателям в полуфинал вышли волейболистки казанского и подмосковного клубов.

Сетка Кубка Победы - 2025 среди женщин
Материалы по теме
Сенсация в российском волейболе. Действующий чемпион пролетел мимо Кубка Победы
Сенсация в российском волейболе. Действующий чемпион пролетел мимо Кубка Победы
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android