Волейболистки «Заречье-Одинцово» завоевали бронзу Кубка Победы — 2025

Подмосковные волейболистки «Заречье-Одинцово» стали обладательницами бронзовых наград Кубка Победы — 2025. В малом финале они обыграли столичное «Динамо» со счётом 3:1. Встреча проходила на домашней арене «Заречья».

Волейбол. Кубок Победы — 2025, женщины. Матч за 3-е место:

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:19, 25:19, 19:25, 25:17).

На групповом этапе турнира победу в квартете «А» одержали волейболистки «Ленинградки», которые набрали 14 очков, на второй позиции расположилось «Динамо» (Москва) с 12 очками. В группе «Б» первенствовали волейболистки «Динамо-Ак Барс» с 11 очками в активе. С таким же количеством очков завершили групповой этап «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК», однако по дополнительным показателям в полуфинал вышли волейболистки казанского и подмосковного клубов.