Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стали чемпионками Кубка Победы — 2025

ЖВК «Динамо-Ак Барс»
ЖВК «Динамо-Ак Барс» стали победительницами Кубка Победы — 2025 среди женщин. Казанские волейболистки обыграли «Ленинградку» (Санкт-Петербург) со счётом 3:2 на тай-брейке. Матч за титул проходил в подмосковном Одинцове.

Волейбол. Кубок Победы — 2025, женщины. Финал:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (19:25, 25:20, 25:22, 30:28, 15:8).

Кубок Победы (ж) . Финал
28 сентября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Климова, Светник, Озерова, Перова
Динамо-Ак Барс: Карполь, Мухаметшина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Команда из Казани в групповом этапе Кубка Победы одержала четыре победы, из которых одна была на тай-брейке. Всего в активе подопечных Зорана Терзича было 11 очков, что позволило выйти им в плей-офф с первого места.

Ранее состоялся матч за третье место, где ЖВК «Заречье-Одинцово» обыграл столичное «Динамо» со счётом 3:1.

Турнирная сетка Кубка Победы - 2025 среди женщин
