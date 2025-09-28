Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стали чемпионками Кубка Победы — 2025

ЖВК «Динамо-Ак Барс» стали победительницами Кубка Победы — 2025 среди женщин. Казанские волейболистки обыграли «Ленинградку» (Санкт-Петербург) со счётом 3:2 на тай-брейке. Матч за титул проходил в подмосковном Одинцове.

Волейбол. Кубок Победы — 2025, женщины. Финал:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (19:25, 25:20, 25:22, 30:28, 15:8).

Команда из Казани в групповом этапе Кубка Победы одержала четыре победы, из которых одна была на тай-брейке. Всего в активе подопечных Зорана Терзича было 11 очков, что позволило выйти им в плей-офф с первого места.

Ранее состоялся матч за третье место, где ЖВК «Заречье-Одинцово» обыграл столичное «Динамо» со счётом 3:1.