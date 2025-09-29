Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Новый связующий «Локомотива» Николов рассказал, где планирует играть после России

Новый связующий «Локомотива» Николов рассказал, где планирует играть после России
Комментарии

18-летний болгарский связующий новосибирского «Локомотива» Симеон Николов рассказал, в каких странах собирается сыграть после завершения контракта в России.

«Россия была для меня лучшим вариантом сыграть в одной из лучших команд страны и сразиться с очень высокими и сильными игроками. Я думаю, что это будет идеально соответствовать моему стилю игры. Конечно, не знаю, как долго я там пробуду, но хочу попробовать свои силы в любой лиге: в Польше, Италии, Японии. Поэтому я хочу играть везде», – приводит слова Николова TVP Sport.

Напомним, Николов стал серебряным призёром чемпионата мира по волейболу – 2025. В последний раз сборная Болгарии становилась призёром турнира в 1970 году.

Материалы по теме
Главные итоги волейбольного ЧМ в цифрах: уникальные серии, рекордные титулы и призовые
Главные итоги волейбольного ЧМ в цифрах: уникальные серии, рекордные титулы и призовые
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android