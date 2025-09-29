Новый связующий «Локомотива» Николов рассказал, где планирует играть после России

18-летний болгарский связующий новосибирского «Локомотива» Симеон Николов рассказал, в каких странах собирается сыграть после завершения контракта в России.

«Россия была для меня лучшим вариантом сыграть в одной из лучших команд страны и сразиться с очень высокими и сильными игроками. Я думаю, что это будет идеально соответствовать моему стилю игры. Конечно, не знаю, как долго я там пробуду, но хочу попробовать свои силы в любой лиге: в Польше, Италии, Японии. Поэтому я хочу играть везде», – приводит слова Николова TVP Sport.

Напомним, Николов стал серебряным призёром чемпионата мира по волейболу – 2025. В последний раз сборная Болгарии становилась призёром турнира в 1970 году.