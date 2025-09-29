Стала известна символическая сборная чемпионата мира — 2025 по волейболу, MVP — Микьелетто

Организаторы мужского чемпионата мира по волейболу объявили символическую сборную турнира.
Самым ценным игроком чемпионата признан 23-летний итальянский доигровщик Алессандро Микьелетто. Вместе с болгарином Александром Николовым он также стал лучшим доигровщиком турнира.
Символическая сборная чемпионата мира — 2025:
MVP: Алессандро Микьелетто (Италия);
связующий: Симоне Джаннелли (Италия);
диагональный: Юри Романо (Италия);
доигровщики: Александар Николов (Болгария), Алессандро Микьелетто (Италия);
блокирующие: Алекс Грозданов (Болгария), Якуб Кохановски (Польша);
либеро: Фабио Балазо (Италия).
Напомним, каждый игрок, вошедший в символическую сборную, заработал по $ 50 тыс. MVP турнира получает индивидуальную награду в размере $ 100 тыс. В общей сложности на чемпионате мира только за индивидуальные награды Микьелетто заработал $ 150 тыс.