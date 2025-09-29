Толок в составе итальянской «Новары» стала чемпионкой турнира Courmayeur Cup

В Италии завершился товарищеский турнир Courmayeur Cup, в котором приняли участие клубы «Игор Горгондзола» (Новара), «Савино Дель Бене» (Скандиччи), «Веро Воллей» (Милан) и «Имоко Конельяно».

В финале «Новара», за которую выступает 22-летняя российская доигровщица Татьяна Толок, одержала победу над «Скандиччи», где играет экс-россиянка Екатерина Антропова. Матч завершился со счётом 3:2 (21:25, 24:26, 26:24, 25:23, 15:13).

Самым результативным игроком встречи стала Антропова, она набрала 26 очков. Толок принесла команде шесть очков.

В борьбе за бронзу лучшим стал «Имоко Конельяно». Встреча с «Веро Воллей» завершилась со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 21:25, 25:14).