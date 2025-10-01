Скидки
Центральный блокирующий сборной Италии Андзани завершил карьеру в сборной

Аудио-версия:
Центральный блокирующий сборной Италии по волейболу Симоне Андзани завершил карьеру в сборной. Об этом на своей странице в соцсети сообщила Федерация волейбола Италии.

«Хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас. Моей самой большой мечтой было участие в Олимпийских играх, и теперь, после этого чемпионата мира, пришло время снять эту майку. Я обязан это сделать ради своей семьи и всех, кто жертвовал собой ради меня. Обязан своим маленьким дочкам, которые так часто оставались без папы.

Вместе со сборной я испытал огромную радость, как сегодня, но и горечь поражений. Я благодарен каждому из вас — тренеру, всему штабу, президенту и всей федерации, которые всегда были рядом и поддерживали меня», — приводит слова Андзани Федерация волейбола Италии у себя на странице в соцсети.

Симоне Андзани 33 года. Он является двукратным чемпионом мира.

В сентябре 2025 года сборная Италии по волейболу подтвердила статус чемпиона мира. Команда выиграла предыдущее мировое первенство в 2022 году.

