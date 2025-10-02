Скидки
Главный тренер «Динамо-Урал» — о легионере Дике Кое: он был своеобразным игроком

Главный тренер уфимского волейбольного клуба «Динамо-Урал» Борис Колчин на пресс-конференции перед стартом сезона Суперлиги высказался о новом игроке сборной – доигровщике Дике Кое, а также рассказал, кого из игроков прошлого сезона хотел сохранить в команде.

«Дик Кой нам знаком. В те годы в московском «Динамо» он был своеобразным игроком. Он знает специфику России. Возможно, знакомство с нами тоже сыграло свою роль, если он приехал из Турции в Россию. Сейчас он возмужал, стал мудрее, понимает свою миссию. Мне помогает, что мы разговариваем с ним на итальянском языке, нет никакого барьера. Я на него надеюсь. В этих турнирах он показал, что поможет нам в сезоне.

В межсезонье у нас были два варианта легионеров, но один испугался ехать в Россию. Также мы хотели оставить Сурмачевского, однако он вернулся домой. Он играл у нас весь чемпионат, был ударной силой», – приводит слова Колчина пресс-служба клуба на официальном сайте.

