Волейболистки московского «Динамо» стартовали с победы в Суперлиге сезона-2025/2026

Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы одержал победу в вывездном матче 1-го тура Суперлиги-2025/2026. Со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:22) была обыграна «Корабелка» из Санкт-Петербурга.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 1-й тур:

«Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (17:25, 19:25, 22:25).

В конце сентября в полуфинальном матче «Финала четырёх» Кубка Победы «Динамо-Ак Барс» из Казани уверенно обыграло столичное «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:11, 25:23, 25:15). Затем московские волейболистки проиграли и матч за бронзовые медали, где их соперницами были игроки из клуба «Заречье-Одинцово».