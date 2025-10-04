Скидки
Главная Волейбол Новости

Волейболистки московского «Динамо» стартовали с победы в Суперлиге сезона-2025/2026

ЖВК «Динамо Москва»
Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы одержал победу в вывездном матче 1-го тура Суперлиги-2025/2026. Со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:22) была обыграна «Корабелка» из Санкт-Петербурга.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 1-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Корабелка
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Корабелка: Сарапова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Папаникола, Пальшина, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 1-й тур:

«Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (17:25, 19:25, 22:25).

В конце сентября в полуфинальном матче «Финала четырёх» Кубка Победы «Динамо-Ак Барс» из Казани уверенно обыграло столичное «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:11, 25:23, 25:15). Затем московские волейболистки проиграли и матч за бронзовые медали, где их соперницами были игроки из клуба «Заречье-Одинцово».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
