Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 4 октября

Сегодня, 4 октября, состоялись два матча 1-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 1-й тур. Результаты матчей 4 октября:

«Енисей» (Красноярск) – «Омичка» (Омск) – 1:3 (19:25, 16:25, 17:25);

«Корабелка» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (17:25, 19:25, 22:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 24 мая 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».