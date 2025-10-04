Скидки
Помощник президента РФ: международная федерация готова вернуть сборные России по волейболу

Помощник президента РФ: международная федерация готова вернуть сборные России по волейболу
Мужская сборная России по волейболу
Помощник президента России, глава наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев заявил, что международные федерации готовы вернуть Россию на международную арену. Однако это решение откладывается из-за давления со стороны МОК.

«Хочу отметить, что у нас очень хорошие отношения с Международной федерацией волейбола, наша федерация там представлена очень серьёзно. Руководство международных организаций говорит: «Мы бы с удовольствием приняли Россию в качестве одного из игроков». Для них это интересно, потому что им тоже нужно, чтобы соревновательность повышалась, пока многое зависит от Международного олимпийского комитета. Значит, международные федерации находятся под их [МОК] давлением и сами не в состоянии принять решение, но они готовы», — приводит слова Патрушева ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Российские сборные и клубы не принимают участие в международных соревнованиях с 2022 года.

