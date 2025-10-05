Волейболистки «Динамо-Ак Барс» с победы стартовали в розыгрыше Суперлиги-2025/2026

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» с победы начали свой путь в розыгрыше Суперлиги-2025/2026, обыграв в стартовом матче чемпионата саратовский «Протон». Матч завершился со счётом 3:1 (25:16, 25:20, 23:25, 25:16).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 1-й тур:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:16, 25:20, 23:25, 25:16).

В конце сентября в полуфинальном матче «Финала четырёх» Кубка Победы «Динамо-Ак Барс» из Казани уверенно обыграло столичное «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:11, 25:23, 25:15). Затем московские волейболистки проиграли и матч за бронзовые медали, где их соперницами были игроки из клуба «Заречье-Одинцово».