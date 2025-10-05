Скидки
Калининградский «Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Минчанку» в 1-м туре Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» одержали победу в стартовом туре Суперлиги-2025/2026, обыграв минскую «Минчанку». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 21:25, 26:24, 25:23).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 1-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Минчанка
Минск
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Минчанка: Сычёва, Лаврушко, Турчина, Федоринчик, Барташевич, Чередникова, Лозюк, Горная, Зарубо, Бурак, Тинникова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 1-й тур:

«Локомотив» (Калининград) — «Минчанка» (Минск) — 3:1 (25:23, 21:25, 26:24, 25:23).

На предварительном этапе команды сыграют в два круга. Восемь сильнейших коллективов станут участниками плей-офф.

Волейболистки «Локомотива» являются действующими чемпионами России. В финальной серии прошлогоднего розыгрыша Суперлиги они были сильнее казанского «Динамо-Ак Барс» со счётом 3-2.

