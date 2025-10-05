Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Калининградский «Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Минчанку» в 1-м туре Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» одержали победу в стартовом туре Суперлиги-2025/2026, обыграв минскую «Минчанку». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 21:25, 26:24, 25:23).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 1-й тур:

«Локомотив» (Калининград) — «Минчанка» (Минск) — 3:1 (25:23, 21:25, 26:24, 25:23).

На предварительном этапе команды сыграют в два круга. Восемь сильнейших коллективов станут участниками плей-офф.

Волейболистки «Локомотива» являются действующими чемпионами России. В финальной серии прошлогоднего розыгрыша Суперлиги они были сильнее казанского «Динамо-Ак Барс» со счётом 3-2.